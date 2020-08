Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil)Autoreifen zerstochen - Zeugen gesucht (18.08.2020)

Rottweil (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung an dem Renault einer 23-Jährigen, welche am Dienstag im Zeitraum von 7.15 Uhr bis 14.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Schwenninger Straße verübt wurde. Alle vier Reifen des Fahrzeugs wurden von einem Unbekannten mit einem spitzen Werkzeug zerstochen. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, mitzuteilen.

