Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/Lkrs. Konstanz) Auffahrunfall mit Sachschaden (17.08.2020)

Stockach (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 11 Uhr in der Heinreich-Fahr-Straße ereignet hat. Ein 49-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer war in Richtung Radolfzeller Straße unterwegs, als er abbremsen musste. Dies bemerkte ein 30-jähriger Audi-Fahrer zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Mercedes Benz auf. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.500 Euro. Verletzte gab es bei dem Verkehrsunfall keine.

