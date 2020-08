Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Einbruch ohne Erfolg (16.08.2020 - 17.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch, der zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 15 Uhr, im Warenbachstüble in der Roggenbachstraße verübt wurde. Ein unbekannter Täter hebelte ein Fenster des Gebäudes auf und gelangte in die Räumlichkeiten. Hier versuchte der Unbekannte, den Zigarettenautomaten aufzubrechen, was ihm jedoch nicht gelang. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, zu verständigen.

