Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennholz im Garten/Einbrecher in der FH/Geldbörse aus Rucksack gestohlen/Einbruchversuch in Wohnhaus

Iserlohn (ots)

Unbekannte setzten am heutigen Freitagmorgen Am Glockenturm Brennholz auf einem Grundstück in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand gegen 5.40 Uhr.

Auf noch unbekannte Weise sind Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in Räume der Fachhochschule am Frauenstuhlweg eingedrungen. Sie durchsuchten mehrere Büros, die Hausmeisterwerkstatt und einen Hörsaal. Aus dem Audimax wurden u.a. Messgeräte und ein Laptop gestohlen, aus anderen Räumen diverse Werkzeugkoffer und Werkzeuge sowie Schlüssel und ein halber Kasten alkoholfreies Bier. Ein Beamer wurde nur halb demontiert. Mit einem unbekannten Werkzeug hebelten sie die Innentüren auf. Dabei richteten die Unbekannten erheblichen Sachschaden an.

Einer 33-jährigen Frau wurde am Donnerstagmorgen in der Wermingser Straße das Portemonnaie aus ihrem Rucksack gestohlen. Zwischen 9.30 und 9.40 Uhr ging sie durch die Fußgängerzone. Die Geldbörse steckte in einer Seitentasche des Rucksacks.

Ein Unbekannter versuchte am Donnerstagabend, in ein Wohnhaus an der Griesenbraucker Straße einzubrechen. Er machte sich an einem Fenster zu schaffen und ein anderes Fenster warf er ein. Außerdem hinterließ der Unbekannte eine beschädigte Außenleuchte. Es gelang ihm jedoch nicht, in das Haus einzudringen.

