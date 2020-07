Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - alkoholisiert und zu schnell unterwegs

23-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Emmerich-Hüthum (ots)

In der Nacht zu Freitag (10.07.2020) kam es auf dem Spyker Weg zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden.

Ein 23-jähriger Emmericher fuhr mit seinem VW Golf, vom Rhein kommend, über die Spyker Straße in Richtung B8. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Kombination mit nasser Fahrbahn und vorherigem Alkoholkonsum die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde der Emmericher glücklicherweise nur leicht verletzt.

Der Führerschein des 23-Jährigen wurde beschlagnahmt. Aufgrund des vorherigen Alkoholkonsums wurde dem Emmericher eine Blutprobe entnommen und er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (cp)

