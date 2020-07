Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Sachbeschädigung am Gebäude der Kreisverwaltung

Kleve (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch, 8. Juli 2020, mehrere Fenster der Kreisverwaltung beschädigt. Hierbei wurde jeweils die äußere Scheibe der Doppelverglasung durchschlagen. Der polizeiliche Staatsschutz beim Polizeipräsidium Krefeld hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040 bzw. die Kripo in Krefeld, 02151-6340. (SI)

