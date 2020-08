Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/Landkreis Tuttlingen) Betrug mit angeblichen Gewinnversprechen (18.08.2020)

Spaichingen (ots)

Eine unbekannte Betrügerin riefen am Dienstag gegen 11 Uhr eine 86-jährige Frau aus Spaichingen an und erzählten ihr, sie habe 38.000 Euro gewonnen. Die Seniorin durchschaute die Betrugsmasche legte auf und informierte die Polizei. Auch wenn es in diesem Fall zu keinem Vermögensschaden kam und die Polizei immer wieder auf diese Betrugsmaschen hinweist, haben solche Betrüger nach wie vor im ganzen Bundesgebiet weiterhin Erfolg. Es ist nach wie vor notwendig, dass insbesondere älteren Menschen über diese Betrugsmaschen informiert und sie entsprechend sensibilisiert werden. Informationen zu diesem Thema gibt es in der Broschüre "Vorsicht Abzocke!" unter: https://praevention.polizei-bw.de/

