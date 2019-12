Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Auto in Garage ausgebrannt

Lingen (ots)

Am Samstagnachmittag ist es an der Heidekampstraße zum Brand eines Mercedes CLK gekommen. Gegen 14.45 Uhr hatte das Fahrzeug in einer verschlossenen Garage Feuer gefangen. Das Auto und diverse Werkzeuge wurden durch die Flammen zerstört. An der Garage entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Feuerwehr Lingen konnte die Flammen löschen. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

