Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täterfestnahme dank aufmerksamer Zeugin

Kaiserslautern (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei mutmaßliche Automatenaufbrecher festgenommen. Die Frau hatte kurz vor halb 5 die Polizei verständigt, weil sie zwei dunkel gekleidete Personen beobachtet hatte, die sich an einem Zigarettenautomaten in der Leipziger Straße zu schaffen machten.

Als die Streife vor Ort eintraf, konnte die Zeugin den Beamten sagen, dass die Täter gerade über eine Treppe in Richtung Kindergarten davongerannt seien. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen wenig später im Römerweg gesichtet und gestellt werden.

Einer der beiden 36 und 35 Jahre alten Männer hatte einen Rucksack bei sich, in dem sich Utensilien befanden, die als Tatwerkzeuge in Frage kommen. Die Sachen wurden sichergestellt; die weiteren Ermittlungen laufen.

Der Zigarettenautomat, an dem sich die Täter zu schaffen gemacht hatten, wurde stark beschädigt. Es war ihnen aber nicht gelungen, das Gerät zu öffnen - gestohlen wurde nichts. |cri

