Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Drogeriemarkt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben versucht am späten Sonntagabend in der Mainzer Straße in einen Drogeriemarkt einzubrechen. Die Einbrecher brachen eine Tür des Marktes auf. Dabei lösten sie Alarm aus und flüchteten. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die gegen 23 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 an die Polizei zu wenden. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell