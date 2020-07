Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200713-1-pdnms Feuer Maschinenhalle in Jevenstedt

Jevenstedt ( RD ) (ots)

Am 11.07.2020 gegen 23.50 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter in der Straße Jevenstedter Feld in Jevenstedt, dass eine ca. 50X20 Meter großer Lagerhalle Feuer gefangen hatte. In der Halle wurden Futtermittel, Stroh und Fahrzeuge gelagert. Der Eigentümer schaffte es noch, die Fahrzeuge aus der Halle zu fahren, hierbei verletzte sich der 66 jährige Mann durch das Feuer leicht an der Hand. Das Feuer zerstörte die Futtermittel und das Stroh komplett, an der Lagerhalle entstand leichter Gebäudeschaden. Die Feuerwehr konnte das Feuer gegen 03.30 Uhr endgültig löschen, der Grund für den Brandausbruch ist derzeit noch unbekannt, ebenfalls ist die Schadenshöhe derzeit noch nicht bekannt.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell