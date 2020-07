Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200710-3-pdnms Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs B 203 gesucht

Fockbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 06.07.2020 gegen 12.00 Uhr befuhr der 48 jährige Fahrer eines schwarzen Opel Astra die B 203 aus Richtung Hamdorf kommend in Richtung Elsdorf-Westermühlen. In einer langgezogenen Linkskurve kam dem Opel Fahrer plötzlich auf seinem Fahrstreifen ein BMW entgegen. Nur durch eine Vollbremsung und dem ruckartigen Ausweichen auf die rechts neben der Fahrbahn befindlichen Bankette und dem Radweg konnte der 48 jährige Fahrer einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Der BMW hatte zuvor gerade einen LKW mit der Aufschrift " Schulenburg " überholt. Hinter dem LKW fuhren noch einige andere PKW, die die Situation gesehen haben müssten. Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls, diese melden sich bitte bei der Polizeistation Fockbek unter der Rufnummer 04331-3322660.

