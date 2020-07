Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200710-1-pdnms Mehrere PKW und Carport durch Feuer beschädigt in Westerrönfeld

Westerrönfeld ( RD ) (ots)

Vermutlich durch eine Brandstiftung wurden am 10.07.2020 gegen 02.45 Uhr sechs PKW und ein Carport zum Teil erheblich durch ein Feuer in der Straße Över de Heid in Westerrönfeld beschädigt bzw. zerstört. Gegen 00.30 Uhr war zuvor schon ein Einsatz der Feuerwehr in der Straße Över de Heid, zu diesem Zeitpunkt hatte eine Anwohnerin bemerkt, dass ihre Mülltonne brannte und konnte diese noch vom Haus / Carport wegziehen, bevor das Feuer überspringen konnte. Die Mülltonne wurde dann von der Feuerwehr gelöscht. Die Zeugin hatte in diesem Zusammenhang gegen 00.30 Uhr, kurz bevor sie das Feuer entdeckte, mehrere Jugendliche vor ihrem Haus wahrgenommen. Gegen 02.45 Uhr kam es dann zu dem Brand, wobei insgesamt drei Fahrzeuge komplett ausbrannten und drei weitere Fahrzeuge, die in der Nähe des komplett zerstörten Carports standen, stark durch das Feuer beschädigt worden. Es entstand ein Sachschaden von über 80000 Euro, verletzt wurde bei diesem Brand niemand. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach weiteren Zeugen, die die beschriebene Jugendgruppe im Bereich der Straße Över de Heid am 10.07.2020 zwischen 00.00 Uhr und 02.45 Uhr beobachten oder wahrnehmen konnten. Ebenso sind Mitglieder dieser Jugendgruppe aufgerufen sich bei der Polizei zu melden, um zur Aufklärung der Tat beizutragen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450 oder über die 110.

