Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz

Uslar (ots)

BODENFELDE (br./zi.) Bodenfelde, Bleekstraße, 15.04.2020, 19:00 Uhr Am Mittwoch, 15.04.2010, fiel den Beamten des Polizeikommissariates Uslar im Rahmen einer Streife eine sechsköpfige Personengruppe auf, die in der Parkanlage neben der Kirche in Bodenfelde Alkohol konsumierten und Musik hörten. Es handelte sich um Jugendliche im Alter von 14 bis 22 Jahren. Gegen einen der Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Entsprechende Platzverweise wurden erteilt. Ein Treffen von Personengruppen ist nach derzeitiger Verfügungslage des Landkreises Northeim nicht erlaubt.

