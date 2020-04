Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw übersehen, über 15000 Euro Schaden

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 16-jähriger Kradfahrer aus dem Bereich Einbeck befuhr am Dienstag, 14.04.2020, gegen 15.30 Uhr die Beverstraße und wollte von dort nach links in die Grimsehlstraße abbiegen. Er übersah jedoch einen 20 Jahre alten Einbecker, der mit seinem Pkw die Beverstraße aus Richtung Altendorfer Tor in Richtung Bahnhof befuhr. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen, wobei der Kradfahrer Verletzungen davontrug, die eine Zuführung ins Krankenhaus notwendig machten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15500,- Euro.

