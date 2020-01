Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunkener Radfahrer randaliert gegenüber der Polizei

Lambsheim (ots)

Am 25.01.2020, gegen 16:50 Uhr, befuhr ein stark alkoholisierter 16- Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit dem Fahrrad den Eppsteiner Weg in Lambsheim. Trotz mehrfacher Stürze versuchte er seine Fahrt fortzusetzen. Als er hierbei von den hinzugerufenen Polizeibeamten aufgehalten wurde, spuckte er ihnen direkt ins Gesicht. Zudem beleidigte er sie auf übelste Weise. Auch im Funkstreifenwagen trat er massiv um sich und beschädigte diesen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Da er sich nicht beruhigen ließ und er weiterhin randalierte, wurde er im Anschluss an die durchzuführenden Maßnahmen auf richterliche Anordnung in einem Krankenhaus untergebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

