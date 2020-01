Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz) - Schlägerei in Männerwohnheim

Frankenthal (ots)

In einem Männerwohnheim in der Albertstraße in Frankenthal kommt es am Samstagnachmittag zu einer Schlägerei zwischen zwei Bewohnern. Einer der Beteiligten erleidet dabei einen Nasenbeinbruch. Er muss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dem anderen erheblich alkoholisierten Beteiligten wird durch die Polizei Frankenthal eine Blutprobe entnommen.

Gegen Beide werden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

