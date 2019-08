Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW- und Anhängerdiebstahl in der Nacht zum 01.08.19 in 55777 Mettweiler/Kreis Birkenfeld und Auffinden eines gestohlenen Fahrzeuges

55777 Mettweiler/VGV Baumholder (ots)

In der Nacht zum 01.08.2019 kam es in Mettweiler zu einem Diebstahl eines älteren Mercedes mit den Kennzeichen BIR-OO 93. In unmittelbarer Nähe wurde in derselben Nacht ein PKW-Anhänger mit den amtlichen Kennzeichen NK-MX 250 entwendet. Desweiteren wurde in der Nähe des Spielplatzes ein im Bereich der Polizeiinspektion Landstuhl entwendeter BMW aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die KI Idar-Oberstein getätigt. Hinweise bitte an die Polizei Baumholder 06783/9910 oder an die Kriminalinspektion Idar-Oberstein.

