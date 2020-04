Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim, Northeimer Straße, Dienstag, 14.04.20, 19.55 Uhr

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim (schw) - Am Dienstag, 14.04.2020, 19.55 Uhr wurde die Polizei Bad Gandersheim über ein Feuer auf einem Grundstück in der Northeimer Straße in Bad Gandersheim informiert. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass ein 30-jährige Grundstückseigentümer auf seinem Grundstück Holzabfälle verbrannte. Eine Genehmigung der Stadt Bad Gandersheim lag allerdings nicht vor. Das Feuer musste durch den Grundstückseigentümer gelöscht werden und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell