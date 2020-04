Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Am Montag, 13.04.2020, wurde ein 57 Jahre alter Einwohner eines Dasseler Ortsteiles gegen 16.00 Uhr in der Hannoverschen Straße in Einbeck kontrolliert. Da hierbei der Verdacht entstand, dass der Mann vor Fahrantritt Drogen kosumiert hatte, wurde mit ihm ein Drogentest gemacht. Dieser fiel auch positiv aus, so dass dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell