Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis mit Pkw Unfall verursacht

Einbeck (ots)

Dassel (pap) Am Montag, 13.04.2020, wurde die Polizei Einbeck gegen 06.00 Uhr in die Dasseler Ortschaft Ellensen gerufen. Dort ist ein Pkw in der Straße Am Lahberg in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer gefahren. Die eingesetzte Funkstreife hat am Unfallort einen 16 Jahre alten Jugendlichen angetroffen, der erklärte, dass der Fahrer des Autos nicht mehr vor Ort wäre, da er Führerschein und Fahrzeugpapiere von zu Haus zu holen wollte. Nach weiteren Ermitllungen stellte sich die Darstellung allerdings als Schutzbehauptung heraus. Der junge Mann hat ohne Wissen der Eltern deren Pkw benutzt und ist dann mit dem Wagen verunfallt. Da er nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins ist, wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs eingeleitet. Durch seine Schilderung des Sachverhalts steht auch noch der Verdacht des Vortäuschens einer Verkehrsunfallflucht im Raum. Bei dem Verkehrsunfall entsstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell