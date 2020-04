Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Holzunterstände in Brand geraten

Northeim (ots)

Sudheim, Ostlandring und Hintere Straße - Montag, 13.04.2020, 23.37 Uhr SUDHEIM (fal) - Am Ostermontag gegen 23.37 Uhr bemerkte ein Anwohner des Ostlandrings in seinem Garten einen hellen Lichtschein. Beim Blick aus dem Fenster sah er am hinteren Grundstücksende seinen bereits lichterloh brennenden Holzunterstand. Ebenfalls in Brand geraten war ein angrenzender Holzunterstand auf dem Nachbargrundstück in Richtung Hintere Straße.

Insgesamt 35 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Sudheim und Northeim löschten das Feuer. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt, Gebäude nicht beschädigt.

Mehrere Zeugen hörten und beobachteten rund eine halbe Stunde vor der Brandentdeckung das Abschießen von Sylvester Feuerwerk unweit der späteren Brandstelle. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Abschuss der Raketen und dem Brand besteht ist derzeit noch unklar. Hinweise zur Brandursache liegen bislang nicht vor. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Das 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch ist nicht bekannt wer die Sylvester Raketen entzündet hat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Northeimer Polizei unter der Telefonnummer 05551-70050 entgegen.

