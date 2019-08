Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Grundstein für neues Polizeirevier in Sanitz gelegt

Schwerin (ots)

In Anwesenheit von Innenminister Lorenz Caffier erfolgte heute der symbolische Startschuss für den Neubau des Polizeireviers in Sanitz. Insgesamt sind 1.970 m² Nutzfläche mit rund 6 Millionen Euro Gesamtbaukosten geplant.

Mit dem Neubau der Dienststelle, die neben dem Polizeirevier auch die Außenstelle des Kriminalkommissariats beherbergt, werden sich die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erheblich verbessern. "Eine professionelle Polizei braucht auch eine moderne Ausstattung. Das neue Revier wird eine gute Basis sein, damit unsere Polizistinnen und Polizisten auch in Zukunft für die bestmögliche Sicherheit der Menschen in dieser Region sorgen können.", so Innenminister Lorenz Caffier.

Im Rahmen der feierlichen Grundsteinlegung wurde auch der neue Leiter des Polizeireviers Sanitz in sein Amt eingeführt. Nach der Pensionierung des langjährigen Revierleiters, Michael Müller, wird zukünftig der Erste Polizeihauptkommissar Marek Gaca die Geschicke des Polizeireviers leiten.

Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern
Dörte Lembke

Dörte Lembke

