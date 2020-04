Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Reifen zerstochen

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Ostermontag, 13.04.2020, wird der Polizei gegen 09.15 Uhr eine Sachbeschädigung an einem Pkw gemeldet. Der Geschädigte erklärt den eingesetzten Beamten, dass er seinen Pkw VW Golf am Sonntag abend gegen 20.00 Uhr in der Straße Am Krummen Wasser im dortigen Wendehammer abgestellt hat. Als er zur Meldezeit zu seinem Auto gekommen ist, musste er feststellen, dass die Reifen seines Wagens zerstochen wurden. Ihm entstand ein Sachschaden von ca. 200,- Euro. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

