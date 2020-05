Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freilaufender Hund bringt Radfahrerin zu Sturz

Maikammer (ots)

Eine 59-jährige Radfahrerin aus der Verbandsgemeinde Edenkoben kam am 20.05.2020 gegen 17:00 Uhr aufgrund eines freilaufenden Hundes zu Sturz und verletzte sich hierbei. Die Radfahrerin befuhr, in Begleitung ihres Ehemannes, mit ihrem E-Bike die Raiffeisenstraße in Maikammer. An einer Kreuzung in der Nähe des Alsterweiler Bachs überquerte ein unbeaufsichtigter Hund die Fahrbahn. Die 59-jährige kollidierte mit dem Hund und stürzte. Da sie sich hierbei verletzte, wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Neustadt verbracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei der 47-jährige Hundehalter aus dem Bereich Neustadt, zum Unfallzeitpunkt selbst, nicht vor Ort gewesen. Seine 12-jährige Tochter spielte in der Nähe des Alsterweiler Bach und ließ den Hund frei umherlaufen. Als der Hund die Straße überquert hatte, rief die 12-Jährige nach ihm, ohne die sich nähernden Radfahrer gesehen zu haben. Der Hund überquerte daraufhin die Fahrbahn und es kam zur Kollision. Der Unfall konnte durch drei Augenzeugen beobachtet werden.

