Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere hundert Strohballen abgebrannt

Gelsenkirchen (ots)

Aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache gerieten am Montagmorgen, 17. August, mehrere hundert Strohballen auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes am Osterkampsweg in Resse in Brand. Die alarmierte Feuerwehr lässt die Ballen kontrolliert abbrennen. Der geschätzte Schaden beträgt 40000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten, die noch länger andauern werden, kommt es zu Verkehrsstörungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. In der Nähe des Brandorts haben Zeugen gegen 8.15 Uhr einen Verdächtigen gesehen. Dieser hatte lange blonde Haare und trug ein rotes Oberteil. Beim geschätzten Alter liegen die Zeugenaussagen weit auseinander. Der Unbekannte wird auf 25 bis 50 Jahre geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell