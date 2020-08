Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Gruppe stoppt Auto und greift Fahrer an

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung ist ein 20-Jähriger am Samstag, 15. August 2020, in Ückendorf verletzt worden. Drei bis vier Männer und eine Frau hatten einen Mazda mit mehreren Insassen gegen 22.10 Uhr an der Carl-Mosterts-Straße gestoppt und den 20 Jahre alten Fahrer geschlagen. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Angreifer in einen angrenzenden Park. Der Haupttäter soll ein enges blau-grau-gestreiftes T-Shirt getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich beim Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209/365-7512 oder unter -8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Autoinsassen waren in Richtung Flöz Sonnenschein gelaufen, die Polizisten trafen den Fahrer kurz darauf an. Bei Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen und das Auto zuvor gestohlen wurden. Da sich der 20-Jährige nicht ausweisen konnte, wurde er vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht, das er nach Abschluss der Maßnahmen wieder verlassen konnte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell