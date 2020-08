Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrt auf dem Hinterrad - Führerschein sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Nach waghalsigen Fahrmanövern am Freitag, 14. August 2020 in Buer ist der Führerschein eines 18-jährigen Gelsenkircheners sichergestellt worden. Er musste anschließend seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Der Motorradfahrer kam zwei Polizeibeamten um 23.20 Uhr auf der De-La-Chevallerie-Straße als "Einradfahrer" auf dem Hinterrad fahrend entgegen. Die Polizisten wendeten, um den 18-Jährigen zu kontrollieren. Der beschleunigte sein Krad in Richtung Polsum und wechselte auf der Königswiese zwischen der Freiheit und dem Nordring mehrfach den Fahrstreifen, um vor ihm fahrende Fahrzeuge links- wie aber auch rechtsseitig zu überholen. Der Kradfahrer fuhr immer wieder nur auf dem Hinterrad, er konnte schließlich auf der Polsumer Straße angehalten und kontrolliert werden. Die Polizisten stellten den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des Gelsenkircheners sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Den 18-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

