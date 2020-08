Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 15. August, brach im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Schwäbischen Straße in Schalke ein Brand aus. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 15.25 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr löschte die Flammen schnell ab und lüftete anschließend das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

