Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche nach Raubdelikt in Gelsenkirchen Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, den 15.08.2020 kam es gegen 03:00 Uhr auf der Hochstraße in Gelsenkirchen Buer zu einem Raubdelikt, als ein 18-jähriger Gelsenkirchener von zwei zur Zeit unbekannten Männern von hinten angegriffen wurde. Nachdem die Männer auf den bereits auf dem Boden liegenden Geschädigten eingetreten hatten, verlangten sie die Herausgabe seiner Wertsachen. Der Geschädigte händigte daraufhin sein Mobiltelefon und sein Portemonnaie aus. Im Anschluss entfernten sich die beiden Männer in Richtung Goldbergplatz. Ein verständigter Rettungswagen brachte den Geschädigten in ein umliegendes Krankenhaus. Beide Täter waren augenscheinlich deutscher Herkunft und etwa 180 cm - 185 cm groß. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209/365-7512 (Kriminalkommissariat 15) oder -8240(Kriminalwache)

