POL-DH: --- Einbruch in Tankstelle in Weyhe - Unfälle mit Verletzten in Bassum und Syke - Diebstähle aus Pkw in Stuhr

Stuhr - Diebstähle aus Pkw

Unbekannte Täter haben auf einem Parkplatz am Gut Varrel in der Straße Varreler Feld die Scheiben von zwei Pkw eingeschlagen und Wertsachen entwendet. Am Mittwoch in der Zeit zwischen 08.10 Uhr und 09.10 Uhr schlugen die Täter die Seitenscheiben an der Beifahrerseite eines Mercedes und eines BMW ein. Aus dem Mercedes entwendeten die Täter ein mobiles Navigationsgerät, aus dem BMW eine Handtasche. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Mittwochabend, gegen 21.40 Uhr, kam es in der Stuhrer Landstraße, in Höhe der Einmündung zum Klosterkamp, zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Bremen befuhr mit ihrem Mitsubishi die Stuhrer Landstraße in Richtung Varrel. Aus ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Toyota einer 58-jährigen Fahrerin aus Stuhr. Die 58-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt.

Weyhe - Einbruch in Tankstelle

In der Nacht zu Mittwoch, zwischen 01.40 Uhr und 02.20 Uhr, drangen unbekannte Täter durch die Schiebetür im Eingang in einen Tankshop einer Tankstelle an der Sudweyher Straße ein. Die Schiebetür wurde dabei aus der Verankerung gerissen und stark beschädigt. Mit den erbeuteten Zigaretten verschwanden die Täter zu Fuß wieder in Richtung Syke-Barrien. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Bassum-Helldiek - Diebstahl aus Garage

In der Zeit vom 07.07. bis zum 14.07.2020 wurde gewaltsam ein Tor einer Garage an der Prinzhöfte-Schule geöffnet und anschließend wurden Werkzeuge im Wert von fast 1000 Euro gestohlen. Wer in dieser Zeit etwas Auffälliges gehört oder gesehen hat, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 802910, zu informieren.

Bassum - Unfallflucht verhindert

Am Mittwoch gegen 09.30 Uhr parkte ein 75-jähriger Hallstedter seinen PKW auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Marie-Hackfeld-Straße und beschädigte dabei einen VW Polo einer Bassumerin. Dank eines aufmerksamen Zeugen, der die Polizei benachrichtigte, konnte der Unfallverursacher noch in der Nähe angetroffen werden, so dass die Bassumerin den entstandenen Sachschaden von immerhin 3200 Euro ersetzt bekommt.

Syke - Vorfahrt missachtet

Eine 58-jährige Sykerin wollte am Mittwoch früh um kurz vor 8.00 Uhr von der Gesseler Straße nach links auf die Nordumgehung in Richtung Industriegebiet einbiegen. Sie übersah dabei eine entgegenkommende 66-jährige PKW-Fahrerin aus Gessel. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die beide anschließend nicht mehr fahrbereit waren. Beide Fahrerinnen wurden zudem leicht verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bassum - Auffahrunfall auf der B 51

Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwoch gegen 18.20 Uhr im Bassumer Ortsteil Döhren gekommen. Ein mit zwei Personen aus Weyhe besetzter BMW musste verkehrsbedingt abbremsen, dies wurde von einem dahinterfahrenden Bremer Audi-Fahrer zu spät erkannt und der 29-jährige Mann fuhr auf den BMW auf. Dabei wurden die 28-jährige Fahrerin des BMW und ihre 44-jährige Beifahrerin verletzt. Die 28-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden beider Autos beträgt ca. 3500 Euro.

