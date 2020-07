Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbruch in Supermarkt in Rehden - Unfall zwischen zwei Radfahrern in Barnstorf - Dieb tauscht in Diepholz Kennzeichen aus ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Kennzeichen ausgetauscht

Ein Kennzeichendieb hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Ledebourstraße von einem VW-Golf beide Kennzeichen entwendet. Stattdessen hat er zwei nicht mehr zugelassene Kennzeichen an dem Pkw angebracht.

Barnstorf - Verkehrsunfall zwischen Radfahrern

Zwei Radfahrerinnen sind am Montag gegen 17.45 Uhr an der Kreuzung Brinkstraße / Am Markt zusammengestoßen. Eine 13-Jährige übersah an der Kreuzung eine 64-Jährige und beide kollidierten. Die 64-jährige Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Rehden - Einbruch

Im Laufe des letzten Wochenendes sind bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Dickeler Straße eingebrochen. Die Täter stiegen auf das Dach des Marktes und gelangten durch eine Zwischendecke in den Verkaufsraum. Bevor sie durch das Dach auch wieder verschwanden, entwendeten sie noch Briefmarken und ein paar Kleinigkeiten.

Sulingen - Versuchter Diebstahl

In der Zeit von Freitag 10.l0.2020, 15.00 Uhr, bis Montag, 13.07.2020, 12.05 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter aus einem in Sulingen an der Nienburger Straße auf dem Gelände eines Autohauses abgestellten Geländewagen der Marke Toyoto Fahrzeugteile zu entwenden. Ob der Täter gestört wurde ist nicht bekannt, er verließ ohne Diebesgut den Tatort.

Syke-Heiligenfelde - Diebstahl aus Arbeitsmaschinen

Aus drei Arbeitsmaschinen, die am Benser Weg abgestellt waren, wurden in der Zeit von Freitag 10.00 Uhr bis Montag, 07.00 Uhr, Zubehörteile im Wert von ca. 600 Euro entwendet. Wer am letzten Wochenende am Benser Weg etwas Ungewöhnliches beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, in Verbindung zu setzen.

Twistringen - Ausweichmanöver endet in einer Mauer

Weil ihm ein VW-Crafter auf seiner Fahrbahn entgegenkam, musste ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer aus Goldenstedt ausweichen und ist dadurch direkt in eine Grundstücksmauer gefahren. Der Unfall ereignete sich am Montag um 17.45 Uhr in Natenstedt-Lerchenhausen. Ein 29-jähriger Lerchenhauser wollte mit seinem VW-Pritschenwagen nach rechts auf sein Grundstück abbiegen und schwenkte zuvor nach links auf die Gegenfahrbahn aus, um besser einfahren zu können. Der gesamte Sachschaden beträgt 30000 Euro.

