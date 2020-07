Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der PI Diepholz vom 12.07.2020

Diepholz (ots)

Sulingen:

Varrel - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am 11.07.2020 um 10:25 Uhr fuhr ein 23-Jähriger Fahrzeugführer mit seinem nicht versicherten Quad in Dörrieloh / Varrel herum. An dem Quad hing lediglich ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2016. Eine aufmerksame Funkstreifenwagenbesatzung des PK Sulingen erkannte dieses und kontrollierte daraufhin den Fahrzeugführer mit seinem Quad. Dem Fahrzeugführer wurde umgehend die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn Strafverfahren eingeleitet.

Brümmerloh / Varrel - Diebstahl

Bislang unbekannte Täter entwenden die beiden Ortshinweisschilder "Brümmerloh". Hinweise hierzu bitte an die Polizei Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490.

Weyhe:

Kirchweyhe - Einbruch in Verkaufsbude

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in ein Verkaufshäuschen auf dem Marktplatz in Weyhe-Kirchweyhe eingebrochen worden. Dazu verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zum Inneren. Hier wurde eine geringe Menge Bargeld und einige Getränke entwendet. Der Gesamtschaden dürfte sich auf einige hundert Euro belaufen.

Stuhr - Einbruch in Pkw

Am Samstagnachmittag, in der Zeit von 14:00 bis 14:15 Uhr, wurde ein Pkw aufgebrochen, der auf dem Parkplatz des Friedhofes an der Stuhrer Landstraße stand. Hier wurde eine Scheibe eines Audi Kombi zerstört und aus dem Inneren eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten entwendet. Der Gesamtschaden wird auf über 400,-EUR geschätzt.

Seckenhausen - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verwenden entwendeter Kennzeichen, Fahren mit einem nicht zugelassenen Pkw

Da er zu einem Vorstellungsgespräch nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wollte, hat ein 51-jähriger Bremer am Samstag, gegen 13:30 Uhr, seinen nicht zugelassenen BMW genommen. In Stuhr-Seckenhausen wurde er durch eine Streife der Polizei angehalten und kontrolliert. Unumwunden gab er zu, dass er über keinen gültigen Führerschein verfügen würde. Weiterhin erklärte er, dass er die Kennzeichen, die an seinem Pkw waren, von einem anderen Pkw auf dem Gelände eines Krankenhauses in Bremen-Nord abgebaut hätte. Die Kennzeichen wurden vor Ort sichergestellt und dem Beschuldigten die Weiterfahrt untersagt. Gegen Ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Brinkum - Kontrolle führt zum Auffinden von Drogen

Bei der Kontrolle eines 22-jährigen Bassumers in Stuhr-Brinkum wurden bei diesem am Samstagabend, gegen 18:20 Uhr, ca. zehn Gramm Marihuana aufgefunden. Über die Herkunft der Drogen schwieg sich der junge Mann aus. Ihm wurden die Drogen abgenommen und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Kirchweyhe - Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt.

Am Samstagabend, gegen 18:15 Uhr, stürzte ein 57jähriger Weyher mit seinem Rad in Kirchweyhe, in der Straße Am Kuhzaun, so schwer, dass er schwer verletzt ins Krankenhaus kam. Der Weyher und eine 44-jährige Stuhrerin fuhren zuvor mit ihren Rädern auf der Straße Am Kuhzaun. Der Weyher wollte die Frau überholen, die zeitgleich nach links abbiegen wollte. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der Weyher stark ab und kam dadurch zu Fall.

Syke:

Syke -Trunkenheit im Straßenverkehr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 11.07.2020, gegen 23:50 Uhr, ergab ein Atemalkoholtest bei einer 31-jährigen Fahrerin eines Pkw aus dem Landkreis Oldenburg einen Wert von 1,41 Promille. Zudem stand die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss berauschender Mittel. Es erfolgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Pkw konnte noch eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Syke - Einbruch in Wohnhaus (202000779544)

Im Zeitraum vom 03.07.2020 bis 11.07.2020 drangen Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus an der Okeler Straße in Syke-Okel ein und durchsuchten die Wohnräume. Ob etwas entwendet wurde steht bislang nicht fest. Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

Diepholz: Fehlanzeige

