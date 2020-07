Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Geistig behinderter Mann aus Weyhe vermisst - Trickdiebstahl in Stuhr - Einbruch in Asendorf-Graue ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Mann vermisst

Vermisst wird seit Montag ein 64-jähriger Mann aus Weyhe. Der 64-Jährige ist geistig behindert und wurde zuletzt gegen 14:00 Uhr beim Verlassen seiner Arbeitsstelle in Bremen, Am Deich, gesehen. Da er nicht zu seiner Wohnung in Weyhe zurückgekehrt ist, meldete ihn seine Familie als vermisst. Trotz seiner geistigen Behinderung bewegt sich der Mann selbständig zur Arbeit und zum Einkaufen.

Der 64-Jährige ist ca. 175 bis 180 cm groß, kräftig und hat graue Haare. Bekleidet ist er wahrscheinlich mit einem grauen Pullover, einer Jeans und einem dunklen Rucksack.

Wer den 64-Jährigen gesehen hat, oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, zu melden.

Weyhe - Diebstahl

Durch eine nicht verschlossene Tür zum Hauswirtschaftraum eines Hauses in der Straße Scharmarsch gelangten unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr in das Haus. Die Hausbewohner waren zur Tatzeit im Garten. Die Täter entwendeten Schmuck und eine Geldbörse und entkamen unerkannt.

Stuhr - Trickdiebstahl

Am Dienstag gegen 14.00 Uhr war der 78-jährige Hausbewohner zum Wäsche aufhängen im Garten seines Hauses im Ortelburger Weg, als er von einer unbekannten Frau angesprochen wurde. Während die Frau den Bewohner in ein Gespräch verwickelte, ist ein weiterer Täter in das Haus gelangt. Das Duo entwendete die Geldbörse des 78-Jährigen.

Lembruch - Diesel Diebstahl

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Diesel aus einem Lkw abgezapft und entwendet. Der Lkw MAN stand in der Nacht in der Straße Im Gewerbegebiet. Am Auflieger haben die Unbekannten auch noch die Pläne aufgeschnitten. Der Schaden wir auf ca. 2000 Euro beziffert.

Asendorf - Einbruch

Im Zeitraum von Samstag letzter Woche bis Mittwoch dieser Woche sind unbekannte Täter in ein Haus im Ortsteil Graue eingebrochen. Durch ein Fenster auf der Rückseite des Hauses in der Schulstraße gelangten die Täter ins Haus. Hier wurden die Räume und Teile des Mobiliars nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde und welcher Schaden entstanden ist, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

