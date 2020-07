Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der PI Diepholz vom 11.07.2020

Diepholz (ots)

Diepholz:

Barnstorf - Fahren eines Pkw unter dem Einfluss von Alkohol

Am späten Abend des 10.07.2020, gegen 22:40 Uhr, wird ein aus Polen stammender Mann (42 Jahre) durch die Polizei Diepholz kontrolliert. In der Kontrolle kann schnell Atemalkoholgeruch bei dem Herrn festgestellt werden. Eine Messung ergab einen Wert von etwa 0,96 Promille. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Weyhe:

Stuhr-Varrel - Streit unter Brüdern führt zum Fund von Drogen

Am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, gerieten zwei Brüder aus Stuhr-Varrel in Streit. Der Streit spielte sich in Stuhr an der Varreler Landstraße ab. Offenbar ging es dabei um Drogen. Der Jüngere hatte sich scheinbar am Vorrat seines älteren Bruders bedient. Der Streit konnte nur durch die hinzugerufene Polizei geschlichtet werden. Diese durchsuchte dann auch gleich die Wohnung der Brüder und fand dabei noch eine nicht unerhebliche Menge an weiteren Drogen und beschlagnahmte diese. Ein anwesender Freund der Brüder wurde ebenfalls durchsucht. Dabei kam Bargeld zu Tage, das vermutlich aus Drogengeschäften stammen dürfte. Dieses wurde auch beschlagnahmt. Gegen alle drei Personen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Syke:

Schwarme - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstagmorgen, um 04:20 Uhr, kontrolliert ein Einsatzfahrzeug der Polizei Syke in der Verdener Straße in Schwarme ein Kleinkraftrad. Bei der Kontrolle des 19jährigen Fahrers aus Langwedel stellt sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Eine Blutprobe wurde entnommen, dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihn erwartet neben einer Geldbuße ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Barrien - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Am Freitag, um 19:17 Uhr, überfährt ein 24jähriger Mann aus Ihlow mit seinem PKW die Rot zeigende Ampel an der Bundesstraße 6. Hierbei erfasst er eine bei Grün fahrende Radfahrerin, 52 Jahre alt aus Syke, welche durch den Zusammenstoß schwerste Kopfverletzungen erleidet. Die Frau wird durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Bremen verbracht. Die Radfahrerin trägt keinen Fahrradhelm, welcher die Verletzungen hätte abmildern können.

Sulingen: Fehlanzeige

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

i. A. PK Funke



Telefon: 05441 / 971-0

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell