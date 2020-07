Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbruch in Pizzeria in Lemförde - Kind bei Unfall in Hüde leicht verletzt - Unfallflucht mit 3000 Euro Schaden in Syke ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Pizzeria in der Poststraße eingebrochen. Die Täter gelangten durch ein Fenster in das Lokal. Die Räumlichkeiten wurden grob durchsucht. Ob neben Zigaretten noch etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Hüde - Kind leicht verletzt

Ein 10-jähriger Junge wurde am Donnerstag gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ludwig-Gefe-Straße leicht verletzt. Der 10-Jährige fuhr mit dem Fahrrad von einem Grundstück auf die Straße, achtete dabei aber nicht auf den Verkehr. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 65-jährigen Bielefelders. Der Junge erlitt leichte Verletzungen, an den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Kirchdorf - Diebstahl einer mobilen Toilette

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom Freitag, 03.07.2020, bis Montag, 06.07.2020, eine in einer Baustelle in Kuppendorf aufgestellte TOI TOI & DIXI-Toilette. Im Bereich der Baustelle wurde im Tatzeitraum ein grauer Kastenwagen mit offener Ladefläche beobachtet, welcher die Toilette aufgeladen hat. Hinweise zum Tatfahrzeug sowie sonstige Beobachtungen bitte an die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfälle

Am Donnerstag gegen 07.30 Uhr ist es in Berxen zu einem Auffahrunfall gekommen. Auf Grund des Gegenverkehrs musste ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Bruchhausen-Vilsen, der nach links abbiegen wollte, warten. Ein 24-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Hoya erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Dodge Challenger auf. Verletzt wurde niemand; der Sachschaden beträgt 1500 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.10 Uhr in Bruchhausen-Vilsen auf der Langen Straße gekommen. Eine 60-jährige Fahrerin aus Bruchhausen-Vilsen übersah einen, von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 27-jährigen BMW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Sachschaden von 4000 Euro.

Syke - Unfallflucht mit hohem Schaden

In der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr wurde am Donnerstag auf dem Parkplatz in der Hauptstraße hinter der Kreiszeitung/Augenarztpraxis ein geparkter Pkw Skoda Octavia beschädigt. Der Verursacher entfernte sich aber unerlaubt und hinterließ einen Sachschaden an der hinteren Stoßstange in Höhe von ca. 3000 Euro. Wer diesen Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell