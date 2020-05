Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Sonderkontrollen im Pfinztal

Karlsruhe (ots)

Wie bereits am Vortag führte die Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe gemeinsam mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach am Donnerstag, zwischen 08:00 und 11:30 Uhr, Sonderkontrollen des Schwerverkehrs im Pfinztal durch. Hierzu wurde erneut eine Kontrollstelle im Bereich der Kulturhalle in Pfinztal-Berghausen eingerichtet.

Von insgesamt 16 kontrollierten Lastkraftwagen, mussten 10 beanstandet werden. Bei vier Fahrzeugen wurde die Ladungssicherung moniert und es wurden sechs technische Mängel festgestellt. Drei Lastkraftwagen wurde wegen schlecht gesicherter Ladung und verkehrsunsicherem Zustand sogar die Weiterfahrt untersagt. Die Auflaufbremse eines vollbeladenen 3,5 Tonnen schweren Anhängers war beispielsweise gänzlich ohne Funktion. Des Weiteren stellten die Beamten 14 Verstöße gegen die Sozialvorschriften fest. Drei Fahrer hatten ihren Gurt nicht angelegt und ein Lastkraftwagen telefonierte mit seinem Handy.

Auch drei Pkw-Fahrer wurden einer Kontrolle unterzogen. Zwei Fahrer hatten keinen Gurt angelegt und ein Fahrer telefonierte mit seinem Handy.

