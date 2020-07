Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrecher in Syke-Barrien gestört - Pkw-Fahrer mit über 2 Promille in Hemsloh von der Polizei gestoppt ---

Diepholz (ots)

Hemsloh - Über 2 Promille

Eine Atemalkoholwert von über 2 Promille ermittelte die Polizei bei einem 41-jährigen Pkw-Fahrer. Sein Fahrzeug hatte am Sonntag gegen 21.00 Uhr in der Wagenfelder Straße die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Bei der anschließenden Kontrolle kam dann ein solch hoher Wert zustande. Der 41-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Diepholz - Feuer verursacht

Am Sonntag gegen 14.10 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in einem leerstehenden Gebäude An der Bahn gemeldet. In der leerstehenden Halle hatte ein 30-jähriger Mann ein Feuer in einem Grill entfacht. Der Grill stand zudem in einem Haufen Stroh. Die eintreffende Polizeistreife und die Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen, bevor er vom Grill auf das Gebäude überging. Der 30-Jährige verwirrte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Syke-Barrien - Einbrecher gestört

In der Nacht zum Montag gegen 01.45 Uhr versuchte ein Einbrecher in ein Objekt im Handwerkerhof einzubrechen. Zunächst versuchte er vergeblich die Tür gewaltsam zu öffnen. Als dies nicht zum Erfolg führte, suchte er von einer nahegelegenen Baustelle einen Stein und versuchte so in das Gebäude zu gelangen. Das laute Geräusch weckte jedoch einen Anwohner und der Einbrecher ergriff die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

