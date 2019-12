Polizeidirektion Hannover

POL-H: Technischer Defekt verursacht Feuer in Friseursalon

Hannover (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 21.12.2019, ist es in einem Friseursalon an der Prüßentrift (Isernhagen-Süd) zu einem Brand gekommen. Personen sind nicht verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war ein Mieter gegen 04:15 Uhr durch einen Brandmelder auf das Feuer in dem Geschäft im Erdgeschoss des Hauses aufmerksam geworden und hatte die Rettungskräfte alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen schon einen Großteil des Interieurs zerstört.

Heute haben Experten der Kriminalpolizei den Brandort aufgesucht und gehen von einem technischen Defekt an der Beleuchtung als Ursache für das Feuer aus. Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf 60 000 Euro. /pu

