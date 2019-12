Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vahrenwald: Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntag, 22.12.2019, ein 20 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der Kradfahrer ist gegen 17:00 Uhr an der Kreuzung Großer Kolonnenweg/Janthostraße mit einem Auto zusammengestoßen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr ein 49-Jähriger in einem VW Bora auf der Janthostraße entlang. Er beabsichtigte, nach links in den Große Kolonnenweg einzubiegen. Gleichzeitig erreichte der 20-Jährige auf seinem Krad, aus dem Großen Kolonnenweg kommend, die Kreuzung, die er geradeaus überqueren wollte. Den vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer bemerkte der Mann im Auto zu spät. Es kam zum Zusammenprall, in dessen Folge der Kradfahrer schwer verletzt wurde.

Mit einem Rettungswagen wurde der 20-Jährige unter Begleitung eines Notarztes in eine Klinik transportiert.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 3.000 Euro. /ahm

