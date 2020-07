Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Schwaförden (bei Sulingen)- Raubüberfall ---

Diepholz (ots)

Gegen 06.45 Uhr am heutigen Dienstag überfiel ein bislang unbekannter Täter den Dorfmarkt in der Dorfstraße. Der Täter betrat den Markt, schaute sich um, bevor er sich eine Maske vor das Gesicht zog und eine vermutlich Pistole aus einer Tasche holte. Mit den Worten "Dies ist ein Überfall" forderte er die Verkäuferin auf, Zigaretten usw. in einen Beutel zu packen. Mit der Beute bestehend aus Zigaretten und Alkohol flüchtete der Unbekannte aus dem Markt. In einem alten dunklen Mercedes Kombi, ohne Kennzeichen, flüchtete er schließlich in Richtung Brake. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Der Täter wird auf ca. 30 Jahre alt, ca. 180 groß und schlank beschrieben. Er trug einen Jogginganzug der Marke adidas und Turnschuhe. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

