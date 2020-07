Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfall mit 4 Verletzten in Syke-Barrien - Diebstahl aus Wohnhaus in Weyhe - Hühner in Bassum entwendet ---

Syke-Barrien - Ein schwer und drei Leichtverletzte beim Unfall

Ein 30-jähriger VW-Passat-Fahrer aus Bremen fuhr am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf der B6 in Richtung Syke. An der Einmündung Sudweyher Straße missachtete er das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit dem Pkw eines 60-jährigen Sykers. Der 60-Jährige und seine 56-jährige Beifahrerin wollten an der Einmündung auf die B 6 einbiegen. Der 60-Jährige wurde schwer verletzt, seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Im Fahrzeug des Unfallverursachers wurden ein 27 und ein 31-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für ca. eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der Sachschaden beträgt ca.9000 Euro.

Bassum - Hühner entwendet

Von einem Grundstück an der Bahnhofstraße 37 wurden in der Nacht von Sonntag um Mitternacht bis Montag früh um 7.00 Uhr vier Hühner gestohlen. Die Stallungen befinden sich hinter dem Haus. Es fehlen 3 große Hühner in den Farben weiß, beige und braun sowie ein Zwerghuhn. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei Bassum, Tel. 04241 / 802910.

Schwarme - Sachbeschädigung

Wieder einmal wurde das Gelände des MSC Schwarme Ziel eines Einbruchs. Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit von Sonntag, ca. 18.30 Uhr bis Dienstag, 19.00 Uhr gewaltsam in den Start- und Zielturm ein. Da der Raum komplett leer ist, konnte nichts entwendet werden. Zurück bleibt ein erheblicher Sachschaden. Wer in der genannten Zeit Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu informieren.

Weyhe - Diebstahl aus Wohnhaus

Durch eine offene Gartentür gelangte ein unbekannter Täter am Montag zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr in die Garage eines Hauses Am Ellernbruch. Die 71-jährige Bewohnerin war mit Arbeiten im Garten abgelenkt. Der Täter gelangte durch die Garage in das Wohnhaus, wo er aus der Küche eine Geldbörse entwendete. Der Unbekannte verschwand unerkannt durch die Haustür wieder. Der Bewohnerin bemerkte den Diebstahl erst nach der Rückkehr ins Haus. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

