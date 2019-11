Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Suche nach flüchtigen Tankbetrüger

Sinzig (ots)

Am Montag, den 11.11.2019 um 21.00 Uhr flüchteten vom Tankstellengelände in der Kölner Straße nach einem Tankbetrug zwei männliche Täter in einem silbergrauen Audi A3, älteres Modell, in Richtung Remagen. Wie erst jetzt bekannt wurde, hatten die Täter beim überhasteten Wegfahren einen anderen Autofahrer gefährdet,der stark abbremsen musste. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Remagen (Tel: 02642/9382-0)

