Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbruch in Ulmen

Ulmen (ots)

Ulmen. In der Zeit von Montag, 11.11.2019, 05:30 Uhr, bis Mittwoch, 13.11.2019, 15:00 Uhr, ereignete sich in Ulmen in der Ritter-Hausten-Straße ein Wohnungseinbruch. Die Täter drangen durch Öffnen eines gekippten Fensters in ein Mehrfamilienhaus ein und entwendeten Bargeld. Konkrete Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei Mayen fragt nun: Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Kriminalinspektion Mayen, Tel.: 02651-801-0

