Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit in Bulmke eskaliert - zwei leicht Verletzte

Gelsenkirchen (ots)

Gestern, 16. August 2020, kam es gegen 22.10 Uhr zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen vier jungen Männern auf der Hüttenstraße in Bulmke. Dabei wurde ein 26 Jahre alter Gelsenkirchener leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Er gab an, mit einem Freund im Auto unterwegs gewesen zu sein, als er auf der Hüttenstraße zwei ihm flüchtig bekannte Männer wiedertraf, mit denen es schon zuvor in der Nähe Streit gab. Im Zuge dieser erneuten Auseinandersetzung entwendeten die beiden Fußgänger das Auto des Mannes und entfernten sich damit. Beamte fanden das Fahrzeug später in der Nähe und stellten es sicher. Im Auto fanden sie eine geringe Menge Betäubungsmittel. Diese wurden ebenfalls sichergestellt. Um 23.30 Uhr schließlich kam es zu einem Notruf aus der Ambulanz eines Krankenhauses, weil sich der 26-Jährige und ein 21-jähriger Kontrahent dort wiedertrafen, um ihre sich gegenseitig zugeführten Wunden versorgen zu lassen. Auch dort drohte erneut eine körperliche Auseinandersetzung. Bevor die Polizeibeamten eintrafen, entfernten sich die Beiden in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an.

