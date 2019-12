Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Auffahrunfall in Lützow

Wismar (ots)

Heute Morgen, 09:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Schweriner Straße in Lützow. Ersten Erkenntnissen zufolge hielten zwei Pkw, die in Richtung Gadebusch unterwegs waren, dort verkehrsbedingt hintereinander an. Die 26-jährige Fahrerin des dritten Fahrzeugs bemerkte das offenbar zu spät und fuhr auf das zweite auf. Dieses wiederum kollidierte mit dem Heck des Vorausfahrenden. Die Fahrerin des ersten Pkw zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie konnte sich jedoch eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Zwei der drei beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Gesamtschaden betrug ca. 15.000 EUR

