POL-PPRP: Badeunfall bei Böhl-Iggelheim

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am frühen Sonntagabend (09.08.2020, gegen 18 Uhr) zu einem Badeunfall. Ein 22-jähriger Schwimmer war in einem Weiher bei Böhl-Iggelheim unvermittelt untergegangen und musste reanimiert werden. Er verstarb gegen 22 Uhr in einem Krankenhaus. Während der Rettungsmaßnahmen war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unglücksfalls wurden aufgenommen. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen nicht vor.

