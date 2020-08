Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handtasche gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Einer 47-Jährigen aus Ludwigshafen wurde am Sonntag, 09.08.2020 gegen 8:45 Uhr, die Handtasche gestohlen. Sie hatte vor einer Kirche in der Saarlandstraße gesessen, als der bislang Unbekannte Täter zuschnappte und mit der Handtasche flüchtete. In der Handtasche befand sich neben Ausweisdokumenten unter anderem Bargeld.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 20 Jahre alt, blonde kurze Haare. Er trug zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

