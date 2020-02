Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu den gestrigen Ereignissen in Volkmarsen: Hinweise von Verletzten und Zeugen erbeten

Kassel (ots)

Im Nachgang des versuchten Tötungsdeliktes in Volkmarsen am gestrigen Rosenmontag melden sich noch immer verletzte Personen. Aktuell hat sich die Anzahl Verletzter auf fast 60 erhöht. Wir bitten deswegen alle diejenigen, die im Rahmen der Ereignisse in Volkmarsen verletzt wurden (auch wenn keine ärztliche Behandlung notwendig war) sowie diejenigen, die sachdienliche Hinweise zum Täter und zum Tathergang machen können, sich unter der Rufnummer 0800/1103333 zu melden. Für Fotos und Videos steht weiterhin das Hinweisportal unter https://polizei-hinweise.de/volkmarsen zur Verfügung.

