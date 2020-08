Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Einfamilienhauses

Landau (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einem Einfamilienhaus im Stadtteil "Schützenhof" in Landau am 09.08.2020, gegen 14:43 Uhr, zu einem Brand. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf 900.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

